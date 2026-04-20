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Nacho Gay explica los motivos tras la separación de Paz Vega y Orson Salazar: "Ha sido por cuestiones económicas"

La actriz rompe su matrimonio con Orson Salazar, tras 25 años juntos y tres hijos en común. Una ruptura dolorosa en la que la actriz elige refugiarse en su familia.

Paz Vega y Orson Salazar

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Paz Vega y su marido, Orson Salazar, han decidido separarse. Tras semanas en las que la actriz publicaba mensajes preocupantes que hacían sospechar que no estaba bien, Paz confirmaba la noticia a través de la revista ¡HOLA!

La pareja, que llevaba 25 años juntos y tiene tres hijos en común, también estaban unidos a nivel profesional. Orson era el gestor y mánager de Paz Vega desde hace varios años, un vínculo que también se ha roto a raíz de la ruptura.

"Esto se rompe entre principios y mediados de marzo, algo pasa entre ellos, unos problemas económicos", afirma Nacho Gay. Según nuestro colaborador, no ha habido terceras personas involucradas en su ruptura, sino que el motivo ha sido por cuestiones económicas.

Paz Vega ha querido aclarar que no solo se ha separado como pareja, sino que además Orson ha dejado de ser su mánager. Ahora, la actriz es llevada por otra agencia de representación que ha pedido respeto en su nombre.

La actriz expresaba en sus redes sociales el difícil y doloroso momento que estaba atravesando. Una ruptura personal y profesional en la que su familia se ha convertido en su mayor refugio.

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