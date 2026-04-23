El ingenioso acertijo de Los Morancos que sorprende a Roberto Leal: “¿Cómo se dice...?”

Si Los Morancos están en Pasapalabra, las risas y el buen rollo están asegurados. También los momentos inesperados, e incluso algunos muy tiernos como el que ha protagonizado Jorge Cadaval cuando Roberto Leal le ha presentado. El cómico ha explicado cómo ha terminado luciendo una sudadera con una fotografía de su padre y ha convertido esta circunstancia en un improvisado y conmovedor homenaje.

Jorge ha sido también el encargado de empezar a jugar en este programa. Roberto le ha leído sus cuatro primeras opciones en el Una de Cuatro: Ricky Rubio, Ronald Reagan, Raimundo Amador y Humphrey Bogart. “Mucha R”, ha señalado el cómico, una casualidad que le ha recordado una adivinanza y con la que ha puesto a prueba al presentador.

“¿Cómo se dice ‘Curro amarró a un burro del rabo a una reja’ sin R y bien dicho?”, le ha preguntado. Roberto se ha quedado pensando, sin encontrar la forma. César Cadaval le ha dado la respuesta a esta curiosa adivinanza. ¡Descúbrela en el vídeo!