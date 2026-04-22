La delicada situación económica de Paz Vega tras su separación: "Ahora mismo vive en un piso del que solo tiene el 35%"

Paz Vega y Orson Salazar se separan tras 25 años de matrimonio y tres hijos en común. La pareja no solo pone fin a su vínculo personal, sino también al profesional, ya que Orson actuaba como representante de la actriz.

Según nuestro colaborador Nacho Gay, la ruptura se ha dado por motivos estrictamente económicos que han desgastado a la pareja. Unos problemas que han provocado la subasta de parte del piso en el que reside la artista.

"A día de hoy vive en un piso del que solo tiene el 35%", asegura Nacho Gay, "el otro 65% es de otro señor". Además, afirma que aparte de esta dramática situación, tiene una gran deuda económica.

Las deudas de la pareja están a nombre de Paz Vega, según nuestro colaborador, algo que empeora la situación. "Todos los ingresos estaban a su nombre y, por tanto, también las deudas", señala.

Tras meses de sospechas y mensajes en los que Paz Vega dejaba ver que algo no iba bien, la pareja confirma su ruptura. ¡Dale al play para ver todos los motivos que hay detrás de la separación!