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El Rosco | 23 de abril

¡Lucha de titanes! Javier lanza un órdago y David firma una remontada épica en El Rosco

Los dos concursantes han protagonizado un duelo apasionante, desde el brillante inicio del madrileño hasta el fulgurante final del barcelonés.

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¡Lucha de titanes! Javier lanza un órdago y David firma una remontada épica en El Rosco

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Alberto Mendo
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Aunque el objetivo primordial de un concursante de Pasapalabra es ganar el bote, y en este programa era de 418.000 euros, hay duelos como el de este programa que saben también a éxito. Tanto en lo personal, porque David y Javier han estado titánicos, como para los espectadores, que han vibrado desde el principio y hasta el final. Ha sido el gran broche a un programa con nuevos invitados y momentazos como el pleno de Samantha Vallejo-Nágera que ha destapado su insólito pasado fiestero.

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Por sólo un segundo de diferencia, Javier ha empezado la prueba y lo ha hecho de forma arrolladora: con once aciertos. Esa velocidad la ha mantenido en el resto de su Rosco: ha completado la primera vuelta con 22 letras en verde, ha sumado uno más en su siguiente turno y ha guardado silencio hasta que ha pasado el tiempo que le quedaba.

David, que había ido más pausado, se ha encontrado con el impresionante reto de tener que quedarse igualmente a dos del bote para evitar la derrota. En otras palabras, necesitaba once aciertos, teniendo en cuenta que llevaba 12 y aún iba por la Q. El barcelonés no sólo ha aceptado el órdago, sino que ha salido indemne porque, de forma heroica, ha logrado el empate. ¡Revive este apasionante Rosco en el vídeo!

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