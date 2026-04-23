Indignación ante la nueva medida que sanciona por dejar al perro atado en la calle: "Me parece desproporcionado"

La Ley de Bienestar Animal determina que dejar a un perro atado en la calle es motivo de multa. Con el fin de combatir el abandono y la desprotección animal, se multará a los dueños que lo hagan con sanciones entre 500 y 10.000 euros. Sin embargo, en casos extremos en los que el perro sufra daños o se ponga en peligro su vida, pueden ascender hasta los 50.000 euros.

Esta nueva medida se ha recibido de diversas formas. Por un lado, hay quien lo ve bien para evitar accidentes, robos o molestias a otros vecinos, pero otros dueños se han mostrado indignados.

Lola es una de las dueñas que se han mostrado en contra de la medida. "Creo que es desproporcionada", afirma, "el problema es querer legislarlo absolutamente todo, no creo que sea por el bienestar animal".

El debate está servido. ¿Crees que se debería sancionar a los dueños que dejen a los perros en la calle? ¡Cuéntanoslo al teléfono del programa!