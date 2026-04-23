Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Laura cuenta cómo la hipocondría condicionó su vida: "Me dejó sin vida y sin ahorros"

Desde que era pequeña, el miedo a enfermar persiguió a Laura, hasta el punto de que afectó a su vida personal, social y laboral. Hoy, tras años de terapia, nos cuenta cómo ha logrado estabilizar el trastorno.

Hipocondriaca

Publicidad

Laura tiene 42 años y desde muy pequeña ha convivido con la hipocondría, un trastorno que condiciona su vida. Durante años, su día a día ha estado marcado por la vigilancia obsesiva de cualquier síntoma y el miedo constante a enfermar, incluso cuando los médicos descartaban problemas graves.

La situación se agravó durante la pandemia, cuando la incertidumbre y la dificultad para acceder a consultas dispararon su ansiedad. Llegó a realizarse más de un centenar de pruebas médicas y a gastar miles de euros en especialistas privados. "Me he gastado muchísimo dinero en terapias y tratamientos", afirma.

El impacto fue más allá de la salud. Su vida personal se redujo drásticamente: menos relaciones sociales, tensión en su entorno cercano y una sensación permanente de angustia que la llevó a dejar de trabajar durante un tiempo.

"Es una esclavitud, no puedes desconectar ni un segundo", nos cuenta, "yo lo visibilicé en mi entorno y me apoyaron, pero ellos también lo han pasado muy mal".

Hoy, tras acudir varios años a terapia y un proceso de recuperación progresivo, asegura encontrarse más estable. Por eso, quiere que su experiencia sirva para concienciar a otras personas que creen que la hipocondría no tiene salida.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Hipocondriaca

Laura cuenta cómo la hipocondría condicionó su vida: "Me dejó sin vida y sin ahorros"

Perros

Indignación ante la nueva medida que sanciona por dejar al perro atado en la calle: "Me parece desproporcionado"

Vecinos

Vecinos de Monclinejo (Málaga), tras la acusación de robo de su concejala: "Nos ha sorprendido"

Burgos
Última hora

Habla la hermana del tercer fallecido por sobredosis en la quimioterapia en Burgos: "Era su penúltima dosis, estaba curado"

Imagen de Pilar Vidal
Informaciones Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre el divorcio de Paz Vega y Orson Salazar: "No solo está en juego lo emocional, hay mucha parte económica"

Adriana Ozores
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Adriana Ozores: ¿cómo es nacer en una saga de artistas?

La actriz se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer un repaso de su larga trayectoria en la interpretación y para contarnos cuál es el secreto del arte del clan Ozores.

3_GranPremio
Mejores momentos | 23 de abril

Ana María consigue el gran premio de una tarjeta regalo valorada en 700€

La concursante del atril azul suma este premio a los 225€ de su marcador.

Imagen de Pilar Vidal

Pilar Vidal se "microenamora" de Félix Bolaños: "A diferencia de otros que he tenido, este me lo voy a tomar en serio"

2_Juan

“Como no sea esta la letra oculta, me voy”: Juan consigue llegar a los 950€ intentando conseguir el ‘super comodín’

Muere un paciente por error en la dosis.

Muere un nuevo paciente de cáncer por una dosis errónea de quimioterapia en el hospital de Burgos: "Estaba casi curado"

Publicidad