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Denuncian a la pediatra por llenar su agenda de citas falsas para no trabajar: "La han trasladado de centro"

La agenda de esta pediatra en Sonseca (Toledo) parece estar llena, pero cuando los pacientes acuden a la consulta, la encuentran desierta. Algo que, según muchas familias, hace para quitarse carga de trabajo.

Pediatra

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Una pediatra de Sonseca (Toledo) ha sido acusada por varias familias de llenarse la agenda de citas falsas. Esta se crea consultas ficticias para quitarse carga de trabajo.

Estefanía es una madre que denuncia la situación. Según nos cuenta, cuando intentó pedir cita nadie la atendió ni le devolvía la llamada. "Vi que en el sistema aparecía que tenía seis citas y que en dos me habían atendido ya, cuando no fue así", afirma Estefanía.

La pediatra llegaba a apuntar citas y a hacer informes de pacientes que ni siquiera la tenían a ella como pediatra. "Estaba claro que la iban a pillar", señala.

Varias familias han denunciado los hechos, poniendo hasta 30 reclamaciones en el centro de salud. Algo que ha hecho que trasladen a al pediatra, pero sigue trabajando con normalidad en otro centro.

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