Mejores momentos | 23 de abril
Samantha Vallejo-Nágera destapa su pasado fiestero con un pleno en La Pista: “¡Viva la noche!”
La afamada chef ha confesado que casi se pone “a llorar” con la canción porque le ha llevado a una de las etapas más locas de su vida.
Sólo se ha producido un pleno en La Pista en este programa de Pasapalabra y lo ha firmado Samantha Vallejo-Nágera. La chef ha dado la campanada con una canción que ha convertido el plató en una discoteca, un ambiente en el que ella se ha sentido especialmente cómoda y que le ha llevado a hablar de su pasado.
Samantha se ha enfrentado a Nuria March con un tema que les ha hecho viajar al año 1996. La empresaria ha sido más rápida con el pulsador, pero de poco le ha valido porque el primer fragmento la ha totalmente perdida: “Esto no es música”. En cambio, la chef ya creaba expectación revelando que se la sabía y el motivo: “Es que he estado toda la vida en discotecas”.
La invitada del equipo naranja ha demostrado que conocía la canción de ‘Lover why’, dejando a todos anonadados en Pasapalabra. “Es que me voy a poner a llorar por la canción”, ha confesado. Incluso ha hecho una reflexión personal: “Es lo mío, al final la noche me está ayudando a salir adelante en la vida”. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!
