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¿Creen los niños que en España se lee mucho?: "Mis padres solo leen las instrucciones de la Airfryer"

Jimeno vuelve con su sección, en la que pregunta a los niños por cuestiones de actualidad. ¿Creen que en nuestro país somos muy lectores? ¡No te lo pierdas!

Jimeno

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Vuelve Y ahora Son...coles, la sección en la que Antonio Jimeno se traslada a un colegio para buscar las respuestas más genuinas: las de los niños. Estos responderán a cuestiones de actualidad que preocupan a los españoles.

Jimeno

Jimeno ha ido al colegio Nuestra Señora de los Ángeles, de Madrid, donde le ha preguntado a los niños si creen que en España se lee mucho o poco. ¡Las respuestas han sido divertidísimas!

"Mis padres beben cerveza", ha contestado uno de los niños. Otros, sin embargo, tienen claro que sus padres solo leen las instrucciones de la Airfryer o, incluso, las etiquetas del champú.

Otro de los niños lo tiene claro: "Mis padres leen libros gordos para presumir". Unas respuestas ante las que resulta imposible aguantarse la risa. ¡No te lo pierdas al completo en el vídeo de arriba!

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