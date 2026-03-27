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Un productor musical cuestiona la nueva canción de Kiko Rivera: "Eso está creado por Inteligencia Artificial"

'No hay paz sin ti' es el nuevo tema que Kiko Rivera le dedica a su madre, Isabel Pantoja. Una canción que según Virvi Fraga, estaría generada por Inteligencia Artificial.

Kiko Rivera

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Kiko Rivera vuelve a ser noticia por la relación con su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, esta vez le lanza un mensaje a través de la música con su última canción: 'No hay paz sin ti'.

En la canción, Kiko Rivera expresa su arrepentimiento por la mala relación que mantuvo con su madre durante años y pide perdón por los momentos en los que perdió el control. Además, termina aclarando que "el amor siempre fue más fuerte que el rencor".

Ante el lanzamiento de su nuevo tema, en Y ahora Sonsoles hemos hablado con Virvi Fraga, productor musical, que ha cuestionado el trabajo de Kiko Rivera. "Eso está creado por Inteligencia Artificial", afirma, "la voz y la forma de cantar de Kiko no es esa".

Según nos cuenta, la canción incluye expresiones latinas que no son propias de Kiko Rivera, por lo que podría tratarse de un tema generado con Inteligencia Artificial. ¿Se trata realmente de una canción interpretada por Kiko Rivera?

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