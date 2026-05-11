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Primeras imágenes de Lola Romero, pareja de Omar Montes, tras conocerse el embarazo de Rocío Muñoz Martín

Continúan saliendo a la luz nuevos detalles de la relación de Omar Monte y Rocío Muñoz Martín, la mujer que asegura estar embarazada del cantante. En Y ahora Sonsoles, te contamos todos los detalles.

Omar Montes

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Rocío Muñoz Martín ha puesto contra las cuerdas a Omar Montes. La joven, esteticista de profesión, aseguraba en redes que está embarazada del artista, una noticia ante la que él no se ha pronunciado.

Según Rocío, ambos se conocieron en 2024, cuando Omar Montes ya llevaba cuatro años con su pareja, Lola Romero, quien, tras conocer su supuesta paternidad, se rumoreaba que había abandonado el domicilio del cantante.

En Y ahora Sonsoles hemos podido ver a Lola Romero saliendo de la casa de Omar Montes, desmintiendo así que se haya marchado. "Ni Lola ni Omar han dejado la casa, pese a la tormenta familiar", afirma Beatriz Cortázar.

Omar Montes guarda silencio, mientras Rocío Muñoz Martín continúa dando detalles sobre su relación con el cantante y su embarazo. ¿Romperá Omar Montes su silencio próximamente?

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