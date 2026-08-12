Isabel perdió campo de visión en su ojo derecho por mirar un eclipse sin protección : "Lo noté meses después"

Por fin ha llegado el día en el que viviremos un fénomeno natural único: un eclipse solar total. Durante casi dos minutos, el cielo del atardecer se volverá completamente oscuro, sumergiéndonos en la noche y pudiendo contemplar las estrellas. El Sol y la Luna se juntaran formando una perfecta corona de luz.

Sin embargo, es importante respetar la seguridad para nuestros ojos. Se necesitarán gafas homologadas que cumplan con la normativa ISO para poder verlo. De lo contrario, podrías sufrir daños irreversibles para el resto de tu vida o lesiones oculares muy graves.

Hoy contamos en plató con Isabel Gascón, con tan sólo cinco años sufrió una lesión permanente en la retina tras mirar directamente a un eclipse solar durante una actividad escolar. Aunque, en ese momento no sintió ningún dolor, la exposición le dejó un punto ciego en el ojo derecho.

La curiosidad de mirar al Sol sin protección le ha costado campo de visión. Quiso probar y salió mal "En ese momento no me enteré, lo noté meses después" cuando jugando con una amiga empezó a ver "lucecitas".

La divulgadora científica, Rosalía Castro, cree que los niños demasiado pequeños no deberían mirar al eclipse por ser peligroso ya que "el riesgo es muy alto" y tampoco aquellas personas con retinopatía leve, glaucoma grave o degeneración macular.

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