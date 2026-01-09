Antena3
Antes del estreno

Increíble, emocionante o arriesgado: los concursantes definen El Desafío en una palabra

Esta noche arranca la sexta edición de El Desafío con las pruebas más exigentes y unos concursantes totalmente entregados a los retos. No te lo pierdas, hoy a las 22:00 horas en Antena 3.

Posan en la rueda de prensa

La edición más dura de la historia de El Desafío comienza esta noche en Antena 3, antes del estreno los concursantes han querido definir el programa en una palabra.

Así es la sexta temporada de El Desafío: Lágrimas, emoción, mucho riesgo... y una ambulancia

Para Daniel Illescas la nueva temporada del programa presentado por Roberto Leal es increíble, mientras Willy Bárcenas lo considera pura emoción a flor de piel.

Jessica Goicoechea ha destacado el espíritu de superación y José Yélamo ha querido hacer hincapié den el riesgo vivido en los retos.

Eva Soriano ha hablado de una temporada desconcertante y a Roberto Leal le ha costado definir la nueva temporada de El Desafío. No te pierdas el estreno esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

“No eres bailarina profesional porque no quieres”: Susi Caramelo se despide con un número único

Los concursantes de El Desafío

Increíble, emocionante o arriesgado: los concursantes definen El Desafío en una palabra

Revive la entrevista completa a Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete en El Hormiguero

Lo único que Eduardo Navarrete cambiaría de su paso por El Desafío: "Casi pierdo un huevo"

El duro testimonio de María José Campanario en El Hormiguero: "Vivo con dolor todos los días"
Impactante

¡Semana de cine en El Hormiguero! Chris Pratt, Joaquín Reyes, Antonio Banderas y Can Yaman serán los próximos invitados
Bienvenidos

¿Manu se conforma con el empate? Su decisión sentencia El Rosco con 2.596.000 euros de bote
El Rosco | 8 de enero

Como en el programa anterior, Rosa se ha plantado con 21 y ha dejado que su rival decida el duelo con su última jugada,

Patricia Conde acierta en La Pista la canción fetiche de Roberto Leal: “La única que me sale bien en el karaoke”
Mejores momentos | 8 de enero

La presentadora, tras su estreno en Pasapalabra en el pasado programa, ha conseguido su primera victoria musical.

José Yélamo cae en la trampa de Eva Soriano en La Pista: acepta un “doble o nada” en una apuesta inesperada

¿Victoria Beckham se casó en una iglesia de Madrid? Eva Soriano sorprende a Roberto Leal

Pilar Rubio, en el jurado de El Desafío

El órdago de Pilar Rubio para El Desafío: "Me encantaría hacer una prueba con Juan del Val"

