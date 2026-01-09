Increíble, emocionante o arriesgado: los concursantes definen El Desafío en una palabra

La edición más dura de la historia de El Desafío comienza esta noche en Antena 3, antes del estreno los concursantes han querido definir el programa en una palabra.

Para Daniel Illescas la nueva temporada del programa presentado por Roberto Leal es increíble, mientras Willy Bárcenas lo considera pura emoción a flor de piel.

Jessica Goicoechea ha destacado el espíritu de superación y José Yélamo ha querido hacer hincapié den el riesgo vivido en los retos.

Eva Soriano ha hablado de una temporada desconcertante y a Roberto Leal le ha costado definir la nueva temporada de El Desafío. No te pierdas el estreno esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.