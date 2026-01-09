Así arranca la sexta temporada de El Desafío: Conoce a los ocho magníficos que se pondrán a prueba

El presentador ha dado la bienvenida a los ocho magníficos que tendrán que abordar las pruebas más espectaculares en la sexta temporada de El Desafío.

Eva Soriano, José Yélamo, Patricia Conde, Daniel Illescas, Eduardo Navarrete, Jessica Goicochea, Willy Bárcenas y María José Campanario son los concursantes de esta edición.

¡Lo mejor está por venir! Ha asegurado el presentador de El Desafío al poner al público en pie para recibir a los concursantes de esta edición.

No te pierdas el estreno de la sexta temporada de El Desafío, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.