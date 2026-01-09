Antena3
Así arranca la sexta temporada de El Desafío: Conoce a los ocho magníficos que se pondrán a prueba

Roberto Leal pisa con mucha fuerza el plató para presentar a los concursantes que se enfrentarán a los retos en la sexta temporada de El Desafío.

Estos son los ocho magníficos que llegan a la sexta temporada de El Desafío

Carmen Pardo
Publicado:

El presentador ha dado la bienvenida a los ocho magníficos que tendrán que abordar las pruebas más espectaculares en la sexta temporada de El Desafío.

Eva Soriano, José Yélamo, Patricia Conde, Daniel Illescas, Eduardo Navarrete, Jessica Goicochea, Willy Bárcenas y María José Campanario son los concursantes de esta edición.

¡Lo mejor está por venir! Ha asegurado el presentador de El Desafío al poner al público en pie para recibir a los concursantes de esta edición.

No te pierdas el estreno de la sexta temporada de El Desafío, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

José Yélamo, concursante de El Desafío: “¿Quién me manda a mí meterme en lío este?

Con Trancas y Barrancas

Los concursantes de El Desafío
Antes del estreno

Increíble, emocionante o arriesgado: los concursantes definen El Desafío en una palabra

Esta noche arranca la sexta edición de El Desafío con las pruebas más exigentes y unos concursantes totalmente entregados a los retos. No te lo pierdas, hoy a las 22:00 horas en Antena 3.

Inolvidable

El presentador y dos de los concursantes han desvelado algunos detalles de la próxima temporada de El Desafío.

Lo único que Eduardo Navarrete cambiaría de su paso por El Desafío: "Casi pierdo un huevo"

El duro testimonio de María José Campanario en El Hormiguero: "Vivo con dolor todos los días"

¡Semana de cine en El Hormiguero! Chris Pratt, Joaquín Reyes, Antonio Banderas y Can Yaman serán los próximos invitados

