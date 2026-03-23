Primeras imágenes de Emilio Gutiérrez Caba tras la polémica del desahucio de su expareja

Emilio Gutiérrez Caba ha interpuesto una demanda de desahucio contra su expareja Mónica. Esta, que llevaba 20 años viviendo allí, debe abandonar pronto la vivienda.

Según Mónica, Emilio le regaló la vivienda cuando se separaron, pero nunca llegaron a arreglar los papeles. El inmueble sigue a nombre de Emilio y ahora este quiere recuperarla para solventar una presunta deuda.

En Y ahora Sonsoles hemos localizado a Emilio Gutiérrez Caba, que por primera vez hemos visto en público tras la polémica. ¡Dale al play para ver las primeras imágenes del actor!