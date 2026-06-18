Cecibell Méndez, sobre el encarcelamiento de su hija en México: "Tuve que comprarle un colchón para que pueda dormir"

Yaiza, una jóven madrileña de 19 años ha sido detenida y llevada a prisión tras ser acusada de secuestro mientras celebraba sus 19 cumpleaños en México. Su madre Cecibell, relata que su hija lleva 10 meses retenida en una de las cárceles del país, concretamente en Toluca, y que es tratada como "un bulto" cada vez que la trasladan de un pueblo a otro para declarar.

Yaiza y su amiga Naiara viajan hasta Ciudad de México para celebrar un año más de vida, unos supuestos amigos habían prometido organizar una fiesta en una finca espectacular que terminó siendo un narco rancho. Naiara agobiada y tratando de salir del lugar opta por hablar con su madre y esta interpone una denuncia por secuestro.

Cecibell cuenta para Y ahora Sonsoles que cuando se pone en contacto con su hija, se preocupa porque en varias ocasiones le ha confesado que no puede más: "Tengo miedo de que llegue a suicidarse". Según relata "vive una situación complicada" porque duerme y come gracias a que su madre envía dinero: "Tuve que comprarle un colchón para que pueda dormir"

Su hija le ha admitido que los leones de la finca sí que estaban pero que la historia estaba tergiversada además de no saber donde iba, se fió directamente de unas personas que conoció en un pasado viaje a Cancún. También, ha mantenido conversaciones con la denunciante y ella misma le ha dicho mediante mensajes y audios que aunque "lo ha pasado mal", "nunca" ha sido secuestrada.

A pesar de los intentos que ha hecho la protagonista por solucionar el problema en el que se encuentra actualmente su hija, confiesa que no ha sido posible convencer a la denunciante de que declare y diga la supuesta verdad.

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