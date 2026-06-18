Miguel Ángel se lleva 50.000 euros y conquista ¡Salta! al llevarse el premio más alto del programa

Tras hacerse con el puesto de controller, Miguel Ángel fue tomando decisiones clave durante la partida y mantuvo el control hasta las rondas finales. Su experiencia y seguridad resultaron determinantes para avanzar nivel tras nivel sin cometer errores.

El concursante logró superar el último salto después de acumular premios intermedios de 5.000 y 20.000 euros. Con esta victoria, entra en el reducido grupo de participantes que han conseguido el premio máximo de ¡Salta!, un dinero que quiere destinar a ayudar a sus padres.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas