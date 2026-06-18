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¡SALTA!
Miguel Ángel se lleva 50.000 euros y conquista ¡Salta! al llevarse el premio más alto del programa
La estrategia, la sangre fría y los conocimientos de Miguel Ángel le permitieron completar el recorrido hasta alcanzar los 50.000 euros en una noche para el recuerdo.
Tras hacerse con el puesto de controller, Miguel Ángel fue tomando decisiones clave durante la partida y mantuvo el control hasta las rondas finales. Su experiencia y seguridad resultaron determinantes para avanzar nivel tras nivel sin cometer errores.
El concursante logró superar el último salto después de acumular premios intermedios de 5.000 y 20.000 euros. Con esta victoria, entra en el reducido grupo de participantes que han conseguido el premio máximo de ¡Salta!, un dinero que quiere destinar a ayudar a sus padres.
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