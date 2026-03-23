La deuda de Emilio Gutiérrez Caba que estaría detrás del desahucio de su expareja: "Si no tiene esa casa, no puede afrontarla"

Continúa la guerra entre Emilio Gutiérrez Caba y su expareja Mónica después de que el actor interpusiera una demanda de desahucio contra ella. Pese a que esta asegura que el actor le regaló la casa en la que lleva viviendo 20 años tras su separación, la viviendacontinúa a nombre de Emilio, que ahora la reclama de vuelta.

Mónica asegura que no entiende el motivo por el que ahora Emilio quiere la casa. Según ella, siempre han mantenido una bonita amistad y han tenido comunicación, algo que parece haber cambiado de la noche a la mañana.

En Y ahora Sonsoles hemos podido conocer los problemas económicos que atraviesa Emilio Gutiérrez Caba, lo que podría ser el motivo por el que ahora quiere recuperar su vivienda. El actor tendría una serie de deudas que arrastra desde 2017 y en las que figuran sus propiedades.

Esta deuda podría provocar el embargo de su casa. "La deuda es tan grande que, si él no tiene esa casa que le está pidiendo a Mónica, no puede afrontarlas", advierte Nacho Gay. ¿Logrará recuperar la vivienda para solventar su deuda?