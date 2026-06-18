Susana Uribarri habla sobre su hospitalización tras su crisis respiratoria: "Creí que era un infarto"

Susana Uribarri estuvo hospitalizada por una crisis respiratoria después de pasar una neumonia aguda. La empresaria cuenta cómo comenzó a quedarse sin aire mientras esperaba para una de sus pruebas rutinarias el pasado 9 de junio, desde entonces estuvo en manos de los especialistas para evitar más complicaciones.

Fue su hija la que avisó por redes sociales y frente a los medios de comunicación cómo se encontraba su madre: "No la estamos dejando sola en ningún momento, eso es lo importante" recalcaba Carlota. Además tranqilizaba a sus seguidores con un claro "Sí" cuando le preguntaban si su madre estaba bien de ánimos, reconociendo la gran fortaleza que tiene y ha tenido.

Susana cuenta en el programa que notó en directo un "pinchazo" mientras estaba en directo para Y ahora Sonsoles, y que unos días después yendo al hospital sintió un dolor profundo que le quitaba la respiración: "Creí que era un infarto" relata mientras reconoce que no podía ni abrir la boca para beber agua.

Ha sido una experiencia que le ha hecho ordenar sus prioridades y tomarse las cosas con más calma : "Voy a bajar a medio gas". Actualmente se encuentra bien y con fuerza para seguir con su día a día y su trabajo.

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