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Susana Uribarri habla sobre su hospitalización tras su crisis respiratoria: "Creí que era un infarto"
Susana Uribarri fue hospitalizada por una repentina crisis respiratoria mientras esperaba para unas pruebas rutinarias en el hospital. Aunque está fuera de peligro ha venido al plató de Y ahora Sonsoles para contar lo sucedido y como se encuentra.
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Susana Uribarri estuvo hospitalizada por una crisis respiratoria después de pasar una neumonia aguda. La empresaria cuenta cómo comenzó a quedarse sin aire mientras esperaba para una de sus pruebas rutinarias el pasado 9 de junio, desde entonces estuvo en manos de los especialistas para evitar más complicaciones.
Fue su hija la que avisó por redes sociales y frente a los medios de comunicación cómo se encontraba su madre: "No la estamos dejando sola en ningún momento, eso es lo importante" recalcaba Carlota. Además tranqilizaba a sus seguidores con un claro "Sí" cuando le preguntaban si su madre estaba bien de ánimos, reconociendo la gran fortaleza que tiene y ha tenido.
Susana cuenta en el programa que notó en directo un "pinchazo" mientras estaba en directo para Y ahora Sonsoles, y que unos días después yendo al hospital sintió un dolor profundo que le quitaba la respiración: "Creí que era un infarto" relata mientras reconoce que no podía ni abrir la boca para beber agua.
Ha sido una experiencia que le ha hecho ordenar sus prioridades y tomarse las cosas con más calma : "Voy a bajar a medio gas". Actualmente se encuentra bien y con fuerza para seguir con su día a día y su trabajo.
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