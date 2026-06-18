Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En directo

Susana Uribarri habla sobre su hospitalización tras su crisis respiratoria: "Creí que era un infarto"

Susana Uribarri fue hospitalizada por una repentina crisis respiratoria mientras esperaba para unas pruebas rutinarias en el hospital. Aunque está fuera de peligro ha venido al plató de Y ahora Sonsoles para contar lo sucedido y como se encuentra.

Susana

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Publicado:

Susana Uribarri estuvo hospitalizada por una crisis respiratoria después de pasar una neumonia aguda. La empresaria cuenta cómo comenzó a quedarse sin aire mientras esperaba para una de sus pruebas rutinarias el pasado 9 de junio, desde entonces estuvo en manos de los especialistas para evitar más complicaciones.

Fue su hija la que avisó por redes sociales y frente a los medios de comunicación cómo se encontraba su madre: "No la estamos dejando sola en ningún momento, eso es lo importante" recalcaba Carlota. Además tranqilizaba a sus seguidores con un claro "Sí" cuando le preguntaban si su madre estaba bien de ánimos, reconociendo la gran fortaleza que tiene y ha tenido.

Susana cuenta en el programa que notó en directo un "pinchazo" mientras estaba en directo para Y ahora Sonsoles, y que unos días después yendo al hospital sintió un dolor profundo que le quitaba la respiración: "Creí que era un infarto" relata mientras reconoce que no podía ni abrir la boca para beber agua.

Ha sido una experiencia que le ha hecho ordenar sus prioridades y tomarse las cosas con más calma : "Voy a bajar a medio gas". Actualmente se encuentra bien y con fuerza para seguir con su día a día y su trabajo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

“Se está saliendo”: el estreno perfecto de Julián Villagrán en Pasapalabra con pleno en La Pista

“Se está saliendo”: el estreno perfecto de Julián Villagrán en Pasapalabra con pleno en La Pista

¿Era una ayuda o un chiste malo? La ingeniosa pista de Marta Belenguer a Javier con su canción en Pasapalabra

¿Era una ayuda o un chiste malo? La ingeniosa pista de Marta Belenguer a Javier con su canción en Pasapalabra

El silencio que deja atónito a Roberto Leal en Pasapalabra: “Primera vez en seis años”

El silencio que deja atónito a Roberto Leal en Pasapalabra: “Primera vez en seis años”

Isabel Orgaz
En plató

Isabel Ordaz sobre su emblemático papel de 'La Hierbas': "Era muy payasa"

Paulina Rubio
EXCLUSIVA

Paulina Rubio, ¿feliz en su 55 cumpleaños?: detalles exclusivos de la celebración en plena batalla judicial

Susana
En directo

Susana Uribarri habla sobre su hospitalización tras su crisis respiratoria: "Creí que era un infarto"

Susana Uribarri fue hospitalizada por una repentina crisis respiratoria mientras esperaba para unas pruebas rutinarias en el hospital. Aunque está fuera de peligro ha venido al plató de Y ahora Sonsoles para contar lo sucedido y como se encuentra.

Cecibell
En plató

Cecibell Méndez, sobre el encarcelamiento de su hija en México: "Tuve que comprarle un colchón para que pueda dormir"

Una jóven madrileña vuela hasta México durante unos días para celebrar su 19 cumpleaños y acabó encarcelada tras ser acusada de secuestro.

Policía

La policía ha encontrado restos biológicos en el despacho y en la ropa del logopeda asesinado en Valencia

Pablo Muñiz

Un hombre es detenido en Castellón tras encontrarse el cadáver de un anciano en su congelador

Niño Son Coles

¿Cúales serían las vacaciones ideales de los niños?: "El buffet libre es lo mejor"

Publicidad