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Isabel Ordaz sobre su emblemático papel de 'La Hierbas': "Era muy payasa"

Isabel Ordaz viene al plató de Y ahora Sonsoles para hablar sobre el peso que ha tenido su personaje de "La Hierbas" en su carrera profesional, también nos cuenta si le ha influido en otros papeles.

Isabel Orgaz

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Marta Ruiz Romero
Publicado:

Isabel Ordaz es una destacada actriz española que ha interpretado personajes míticos a la vez que cómicos como 'La Hierbas' en aquella reconocida serie de televisión, Aquí no hay quien viva. Durante todo este tiempo no sólo se ha ganado el cariño del público, también importantes galardones. En 1997 ganó el premio Goya a La Mejor Actriz Revelación y premio a Mejor Interpretación en el Festival de Cine de Moscú.

Ordaz reconoce que no le ha condicionado este querido y reconocido papel en otros proyectos. "Era muy payasa" describía con humor a esta emblemática figura que tanto tiempo le ha acompañado. La actriz ha insistido en varias ocasiones sobre la importancia de seguir explorando nuevos retos profesionales y de no quedarse limitada por un único personaje, manteniendo así una carrera variada en el panorama cultural español.

La artista lleva 40 años en el cine desde que en 1986 irrumpió frente a las cámaras de la mano de Fernando Trueba para protagonizar El año de las luces. Además, mientras se formaba e iba ganando experiencia con cada proyecto, coincidió en cartel con la querida Verónica Forqué con quien creó una bonita y fuerte amistad.

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