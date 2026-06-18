“Se está saliendo”: el estreno perfecto de Julián Villagrán en Pasapalabra con pleno en La Pista

Julián Villagrán ha debutado en Pasapalabra de la mejor forma posible: con un pleno en La Pista. Además, su aportación en el Una de Cuatro también había sido brillante, por lo que Roberto Leal se ha rendido a su estreno como invitado: “Se está saliendo”. De hecho, es el único que ha acertado la canción a la primera, ya que Lucía Jiménez ha tardado más en reconocer ‘Yo no te pido la luna”.

El actor se ha aprovechado también de la suerte del principiante, porque Jorge Lucas ha tenido la oportunidad de ganarle. Sin embargo, la memoria le ha traicionado al invitado del equipo azul con ‘These boots are made for walkin'’. Ni el título ni la letra, a pesar de que ha tarareado la melodía.

El rebote le ha llegado a Julián, que ha aprovechado este regalo para cumplir el sueño de todo gran fan de Pasapalabra, como él ha confesado que es: un pleno musical. De hecho, Roberto ha comentado la reacción que probablemente ha tenido la madre del actor al verle desde casa: “Cómo es mi hijo”. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

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