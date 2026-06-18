Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 18 de junio

¿Era una ayuda o un chiste malo? La ingeniosa pista de Marta Belenguer a Javier con su canción en Pasapalabra

“De donde los quesos”, le ha dicho la actriz por lo bajinis, una ocurrencia que ha pasado desapercibida hasta que ella misma la ha contado ya terminado el duelo.

¿Era una ayuda o un chiste malo? La ingeniosa pista de Marta Belenguer a Javier con su canción en Pasapalabra

¿Era una ayuda o un chiste malo? La ingeniosa pista de Marta Belenguer a Javier con su canción en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Javier se ha llevado el duelo en La Pista contra David en este programa de Pasapalabra, y no precisamente gracias a la ayuda encubierta que ha recibido de Marta Belenguer. De hecho, el concursante ni se ha dado cuenta de que la actriz ha tratado de echarle un cable durante la prueba, aunque ha sido una ayuda tan original que se ha convertido en un chiste malo.

Como ocurre frecuentemente, los fragmentos que han sonado han dejado en blanco a los concursantes. Ha sido tras el segundo cuando Marta le ha dicho a Javier por lo bajinis: “De donde los quesos”. Sin embargo, el concursante no la ha escuchado y ha sido con el título alternativo que ha dado Roberto Leal como ha conseguido la victoria.

Después, Marta ha comentado esa ayuda que ha hecho a Javier, tan ocurrente que se ha convertido en un chiste. “Que sepas que le has liado más”, ha afirmado Roberto. Pero la canción no se llama ‘De Holanda’, como ella intentaba sugerir. ¿De qué canción se trata? ¡Descubre este hilarante momento en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra » Mejores momentos

Publicidad

Programas

¿Era una ayuda o un chiste malo? La ingeniosa pista de Marta Belenguer a Javier con su canción en Pasapalabra

¿Era una ayuda o un chiste malo? La ingeniosa pista de Marta Belenguer a Javier con su canción en Pasapalabra

El silencio que deja atónito a Roberto Leal en Pasapalabra: “Primera vez en seis años”

El silencio que deja atónito a Roberto Leal en Pasapalabra: “Primera vez en seis años”

Isabel Orgaz

Isabel Ordaz sobre su emblemático papel de 'La Hierbas': "Era muy payasa"

Paulina Rubio
EXCLUSIVA

Paulina Rubio, ¿feliz en su 55 cumpleaños?: detalles exclusivos de la celebración en plena batalla judicial

Susana
En directo

Susana Uribarri habla sobre su hospitalización tras su crisis respiratoria: "Creí que era un infarto"

Cecibell
En plató

Cecibell Méndez, sobre el encarcelamiento de su hija en México: "Tuve que comprarle un colchón para que pueda dormir"

Una jóven madrileña vuela hasta México durante unos días para celebrar su 19 cumpleaños y acabó encarcelada tras ser acusada de secuestro.

Policía
En plató

La policía ha encontrado restos biológicos en el despacho y en la ropa del logopeda asesinado en Valencia

La investigación por el asesinato del logopeda en Valencia continúa abierta mientras los agentes siguen buscando nuevas pistas que ayuden a esclarecer qué ocurrió y cuáles fueron los motivos del crimen. De momento han encontrado restos biológicos en la ropa y el despacho del profesional.

Pablo Muñiz

Un hombre es detenido en Castellón tras encontrarse el cadáver de un anciano en su congelador

Niño Son Coles

¿Cúales serían las vacaciones ideales de los niños?: "El buffet libre es lo mejor"

Zapatero

Marta Suárez sobre la imputación de las hijas de Zapatero: "La familia está mal"

Publicidad