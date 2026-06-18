¿Era una ayuda o un chiste malo? La ingeniosa pista de Marta Belenguer a Javier con su canción en Pasapalabra

Javier se ha llevado el duelo en La Pista contra David en este programa de Pasapalabra, y no precisamente gracias a la ayuda encubierta que ha recibido de Marta Belenguer. De hecho, el concursante ni se ha dado cuenta de que la actriz ha tratado de echarle un cable durante la prueba, aunque ha sido una ayuda tan original que se ha convertido en un chiste malo.

Como ocurre frecuentemente, los fragmentos que han sonado han dejado en blanco a los concursantes. Ha sido tras el segundo cuando Marta le ha dicho a Javier por lo bajinis: “De donde los quesos”. Sin embargo, el concursante no la ha escuchado y ha sido con el título alternativo que ha dado Roberto Leal como ha conseguido la victoria.

Después, Marta ha comentado esa ayuda que ha hecho a Javier, tan ocurrente que se ha convertido en un chiste. “Que sepas que le has liado más”, ha afirmado Roberto. Pero la canción no se llama ‘De Holanda’, como ella intentaba sugerir. ¿De qué canción se trata? ¡Descubre este hilarante momento en el vídeo!

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