"Él mismo se echó el 'bajío'": Niña Pastori desvela cómo fue la detención de su hermano en Estados Unidos

Niña Pastori ha visitado El Hormiguero para compartir con los espectadores su pasión por la música y repasar una trayectoria repleta de éxitos. La artista gaditana ha protagonizado una entrevista cercana, emotiva y llena de anécdotas.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo fue el día en el que la artista y su hermano vivieron uno de los mayores sustos que se han dado nunca. Según ha revelado la invitada, debido a una confusión, su hermano fue detenido en un avión.

La cantante ha asegurado el mismo se echó el 'bajío', es decir, la mala suerte diciendo que tenía la intuición de que iba a suceder. ¡No te puedes perder este momentazo!

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