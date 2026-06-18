Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, la niña de The Ring y Lilo & Stitch

La exactriz infantil Daveigh Chase, mundialmente famosa por su papel de Samara Morgan en The Ring y por prestar su voz a la entrañable Lilo en la película de Disney Lilo & Stitch, ha fallecido a los 35 años de edad debido a graves complicaciones de salud.

La triste noticia ha sido confirmada por su novio, Roy Hernandez, al medio estadounidense TMZ, detallando que la joven no ha podido superar un severo cuadro clínico.

Su fallecimiento se produjo el 16 de junio de 2026 a causa de una meningitis y varias infecciones sanguíneas que derivaron en una sepsis, provocando el colapso definitivo de su organismo.

La situación médica de la intérprete se había vuelto extremadamente crítica en las últimas semanas, lo que llevó a su pareja a abrir una campaña en la plataforma GoFundMe para intentar costear sus cuidados.

En la descripción de la misma, Hernandez ya advertía con desesperación del delicado estado de Chase y de las sombrías previsiones de los profesionales médicos: "Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo. Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días". Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, la infección terminó por ser fatal.

Nacida en Las Vegas en 1990, Chase comenzó una prometedora carrera con apenas 7 años, tocando el cielo en el año 2002 con dos personajes que marcaron a toda una generación.

Por un lado, enterneció al público como la voz de la niña hawaiiana en Lilo & Stitch, y por el otro, aterrorizó al planeta entero saliendo de la televisión en la piel del espíritu de The Ring.

Escena de 'Lilo & Stitch' | Walt Disney Pictures

Aquella icónica actuación, realizada cuando solo tenía 12 años, le valió el premio a Mejor Villana en los MTV Movie Awards de 2003, logrando la hazaña de superar a estrellas de la talla de Willem Dafoe o Daniel Day-Lewis. Además, dejó su sello en otras obras de culto como Donnie Darko, interpretando a Samantha Darko, y doblando al personaje principal de Chihiro en la versión estadounidense del clásico de Studio Ghibli El viaje de Chihiro.

Sin embargo, tras su paso por el estrellato de Hollywood y su posterior papel recurrente en la serie Big Love de HBO, su vida se alejó drásticamente del glamour y entró en una etapa muy complicada.

Su novio ha revelado que, tras retirarse de la actuación en 2016, la actriz tuvo que lidiar con duras circunstancias personales como el acoso escolar, el distanciamiento con su propia familia y una constante lucha por encontrar estabilidad en el centro de Los Ángeles.

En sus palabras de despedida, Roy Hernandez la ha recordado como "una luz en mi vida", rememorando el apoyo mutuo que se brindaron hasta sus últimos momentos: "Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos encontramos momentos de felicidad y esperanza".