Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Bienvenidos

Cuatro cómicos, una influencer y dos presentadores: conoce a los próximos invitados de El Hormiguero

El programa afronta una de sus últimas semanas de la temporada con la visita de unos invitados de ensueño.

Cuatro cómicos, una influencer y dos presentadores: conoce a los próximos invitados de El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero afronta la recta final de la temporada con toda la ilusión del mundo. El programa, para celebrar que quedan pocos programas antes de las vacaciones de verano, contará con una gran cantidad de invitados las próximas noches.

Lunes: Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem

Empezamos la semana con un programa muy especial. Vamos a recordar la figura de uno de los cómicos españoles más queridos de todos los tiempos, la de Luis Sánchez Polack, popularmente conocido como “TIP”, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Con la presencia de Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem recordaremos su brillante humor y sus mejores anécdotas.

Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem
Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem | antena3.com

Martes: RoRo

Recibimos por primera vez en nuestro plató a la creadora de contenido Rocío López Bueno, conocida popularmente como RoRo. Con ella vamos a repasar su vertiginosa carrera en las redes sociales donde, en apenas dos años, ha pasado de ser una desconocida a tener millones de seguidores.

RoRo
RoRo | antena3.com

Miércoles: Àngel Llàcer

Viene a vernos Àngel Llácer para hablarnos de Congelados, el nuevo programa que próximamente va a presentar en LaSexta. En este formato, tres equipos de famosos competirán en cada programa enfrentándose a divertidas y desafiantes pruebas. La regla del concurso es simple: si te mueves, pierdes.

Àngel Llàcer
Àngel Llàcer | antena3.com

Jueves: Toñi Moreno

Por primera vez en nuestro plató recibimos a una de las presentadoras más queridas de la televisión andaluza, a Toñi Moreno. Con ella vamos a charlar sobre su trayectoria profesional y sus vivencias y anécdotas más divertidas.

Toñi Moreno
Toñi Moreno | antena3.com

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Invitados

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Niña Pastori en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Niña Pastori en El Hormiguero

Niña Pastori en El Hormiguero

Marron sorprende a Niña Pastori con una bonita representación visual de "la volatilidad del dinero"

"Él mismo se echó el 'bajío'": Niña Pastori desvela cómo fue la detención de su hermano en Estados Unidos

"Él mismo se echó el 'bajío'": Niña Pastori desvela cómo fue la detención de su hermano en Estados Unidos

Cuatro cómicos, una influencer y dos presentadores: conoce a los próximos invitados de El Hormiguero
Bienvenidos

Cuatro cómicos, una influencer y dos presentadores: conoce a los próximos invitados de El Hormiguero

“Se está saliendo”: el estreno perfecto de Julián Villagrán en Pasapalabra con pleno en La Pista
Mejores momentos | 18 de junio

“Se está saliendo”: el estreno perfecto de Julián Villagrán en Pasapalabra con pleno en La Pista

¿Era una ayuda o un chiste malo? La ingeniosa pista de Marta Belenguer a Javier con su canción en Pasapalabra
Mejores momentos | 18 de junio

¿Era una ayuda o un chiste malo? La ingeniosa pista de Marta Belenguer a Javier con su canción en Pasapalabra

“De donde los quesos”, le ha dicho la actriz por lo bajinis, una ocurrencia que ha pasado desapercibida hasta que ella misma la ha contado ya terminado el duelo.

El silencio que deja atónito a Roberto Leal en Pasapalabra: “Primera vez en seis años”
Mejores momentos | 18 de junio

El silencio que deja atónito a Roberto Leal en Pasapalabra: “Primera vez en seis años”

La canción que ha sonado en el duelo entre Marta Belenguer y Lucía Jiménez no sólo ha puesto en jaque a ambas actrices, también al público en una situación inédita en La Pista.

Isabel Orgaz

Isabel Ordaz sobre su emblemático papel de 'La Hierbas': "Era muy payasa"

Paulina Rubio

Paulina Rubio, ¿feliz en su 55 cumpleaños?: detalles exclusivos de la celebración en plena batalla judicial

Susana

Susana Uribarri habla sobre su hospitalización tras su crisis respiratoria: "Creí que era un infarto"

Publicidad