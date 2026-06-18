Cuatro cómicos, una influencer y dos presentadores: conoce a los próximos invitados de El Hormiguero

El Hormiguero afronta la recta final de la temporada con toda la ilusión del mundo. El programa, para celebrar que quedan pocos programas antes de las vacaciones de verano, contará con una gran cantidad de invitados las próximas noches.

Lunes: Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem

Empezamos la semana con un programa muy especial. Vamos a recordar la figura de uno de los cómicos españoles más queridos de todos los tiempos, la de Luis Sánchez Polack, popularmente conocido como “TIP”, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Con la presencia de Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem recordaremos su brillante humor y sus mejores anécdotas.

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Martes: RoRo

Recibimos por primera vez en nuestro plató a la creadora de contenido Rocío López Bueno, conocida popularmente como RoRo. Con ella vamos a repasar su vertiginosa carrera en las redes sociales donde, en apenas dos años, ha pasado de ser una desconocida a tener millones de seguidores.

RoRo | antena3.com

Miércoles: Àngel Llàcer

Viene a vernos Àngel Llácer para hablarnos de Congelados, el nuevo programa que próximamente va a presentar en LaSexta. En este formato, tres equipos de famosos competirán en cada programa enfrentándose a divertidas y desafiantes pruebas. La regla del concurso es simple: si te mueves, pierdes.

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Jueves: Toñi Moreno

Por primera vez en nuestro plató recibimos a una de las presentadoras más queridas de la televisión andaluza, a Toñi Moreno. Con ella vamos a charlar sobre su trayectoria profesional y sus vivencias y anécdotas más divertidas.

Toñi Moreno | antena3.com

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