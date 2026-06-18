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Paulina Rubio, ¿feliz en su 55 cumpleaños?: detalles exclusivos de la celebración en plena batalla judicial

Mientras esperan la sentencia que defina el futuro de su hijo con Colate Vallejo-Nágera, Susana Uribarri nos cuenta todos los detalles de la celebración de cumpleaños de Paulina Rubio.

Paulina Rubio

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Continúa la batalla judicial de Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera por el futuro de su hijo. Ambos están a la espera de la sentencia que determine si Nico vivirá en España con su padre o en Miami con su madre.

En mitad de la guerra, Pualina Rubio celebra su 55 cumpleaños junto a sus hijos. Susana Uribarri nos ha dado detalles exclusivos de la fiesta que, según nos cuenta, se ha producido en Europa.

La cantante ha disfrutado de unos días junto a su familia, aunque todos sus pensamientos actualmente están puestos en el juicio. ¿Logrará que Nico se quede a vivir con ella? ¡Todos los detalles de su 55 cumpleaños, en el vídeo de arriba!

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