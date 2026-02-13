Amigo de Sonia, desaparecida hace un mes en Oropesa del Mar: "Ella no se ha ido voluntariamente, la han hecho desaparecer"

Desde principios de enero, la desaparición de Sonia, una vecina de Oropesa del Mar (Castellón) de 54 años, mantiene en vilo a familiares, autoridades y vecinos. La mujer fue vista por última vez el 7 de enero, cuando se dirigía por la Vía Verde entre Oropesa y Benicàssim, y desde entonces no se tienen noticias de su paradero, pese a que su vehículo fue hallado en un barranco cercano.

La alarma llevó a la activación de una alerta de búsqueda y a la movilización de la Guardia Civil, que rastrea tanto tierra como mar en la zona. Familiares y amigos han organizado batidas y piden la colaboración ciudadana, conscientes de que cualquier pista, por pequeña que sea, puede ser clave para dar con Sonia.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Alfredo, amigo de Sonia, que sospecha que no ha sido una desaparición voluntaria ni un accidente. "Cuando vimos que el coche apareció al día siguiente, teníamos claro que era raro", señala, "no es posible una caída voluntaria de ese coche por un barranco de 60 metros".

Una de las pistas que más hacen sospechar al entorno de Sonia es que el coche apareció sin cristales rotos, ni sangre y con sus cosas dentro. "La sensación es de que han empujado el coche", advierte Alfredo. ¿Qué pudo ocurrirle a Sonia?