La Policía abre una investigación tras la fiesta de cumpleaños de Roca Rey en Gerena (Sevilla)

Andrés Roca Rey ha celebrado su 30 cumpleaños apenas unos días después de que saliera a la luz su ruptura con Tana Rivera. El torero eligió montar una fiesta por todo lo alto en su finca de Gerena (Sevilla), provocando un gran malestar entre los vecinos.

La fiesta comenzaba a las siete de la tarde, pero a partir de las cuatro, un equipo de montaje comenzó a prepararlo todo. Todo un despliegue de medios donde no faltaron mariachis, fuegos artificiales ni DJ y que se alargó hasta las 4:50 de la mañana.

Ante los ruidos y el volumen de la música, los vecinos de Roca Rey se mostraron indignados. "Me cago yo en el torero y en la madre que lo parió... llamad a la policía hombre, ¿esto es normal?", advierte un vecino.

El malestar fue tal que, según informa Gema López, el Ayuntamiento recibió una queja por escrito, no solo por los ruidos, sino especialmente por los fuegos artificiales. "La Policía ha tenido que abrir una investigación", afirma nuestra colaboradora.

Gema López explica que en Gerena no está permitido el uso de elementos pirotécnicos ni fuegos artificiales a no ser que se solicite un permiso al Ayuntamiento. "En el caso de Roca Rey, no se solita el permiso", señala Gema López.

El asunto está ya en manos de la Policía, que investigará qué ocurrió en la fiesta de Roca Rey y si se siguieron todas las normativas. ¡Todos los detalles, en el vídeo de arriba!