Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 22 de octubre

Madera de campeón: Felipe Reyes arrasa en Una de Cuatro con una actuación de MVP

Canasta tras canasta, la leyenda del baloncesto ha firmado una actuación perfecta en la prueba y ha terminado con 28 segundos y con todo el plató coreando su nombre.

Madera de campeón: Felipe Reyes arrasa en Una de Cuatro con una actuación de MVP

Madera de campeón: Felipe Reyes arrasa en Una de Cuatro con una actuación de MVP

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Felipe Reyes cuenta con un palmarés que es de los mejores en toda la historia del baloncesto español. Campeón mundial con la selección, capitán de una época dorada del Real Madrid…, el cordobés está acostumbrado a ganar y esa aura le acompaña en su visita a Pasapalabra. Como ejemplo, la forma en la que ha liderado al equipo azul en Una de Cuatro. ¡Ni ha dejado jugar a Moisés!

Felipe ha comenzado la prueba con cuatro famosos entre las opciones: Sylvester Stallone, Vicky Larraz, Marc Cucurella y Mr. T. Ninguno le ha puesto en aprietos. El baloncestista ha ido encadenando canastas y el balón no le ha llegado ni al concursante ni a María José Suárez. Así ha llegado hasta el final sin cometer ni un fallo, acumulando 28 segundos.

Todo el plató ha terminado coreando su nombre. “Ahí se nota, un campeón”, ha comentado Roberto Leal. ¡Revive su pleno al completo en el vídeo!

¡A todo o nada! Moisés, con un fallo, se juega superar los 22 aciertos de David

¡A todo o nada! Moisés, con un fallo, se juega superar los 22 aciertos de David en AlaZ

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Madera de campeón: Felipe Reyes arrasa en Una de Cuatro con una actuación de MVP

Madera de campeón: Felipe Reyes arrasa en Una de Cuatro con una actuación de MVP

El troleo de Roberto Leal a David por su fallo gastronómico en AlaZ: “¿Cenaste pasta?”

El troleo de Roberto Leal a David por su fallo gastronómico en AlaZ: “¿Cenaste pasta?”

Enrique Anaut

Enrique Anaut, concursante de Operación Triunfo, se suma a la denuncia de Rosa López: "La gratitud debe ser equivalente a lo que recibes"

Roca Rey
EXCLUSIVA

La Policía abre una investigación tras la fiesta de cumpleaños de Roca Rey en Gerena (Sevilla)

Dover
ENTREVISTA

El drama de Cristina Llanos, la cantante de Dover: de su agresión sexual a la enfermedad que disolvió el grupo

Fichar
HABLAMOS CON ELLA

María, despedida por fichar 45 veces en sitios diferentes: "Es mentira, me han echado por estar de baja"

Tras 18 años trabajando en la empresa, María ha sido despedida supuestamente por fichar desde lugares diferentes al de su puesto de trabajo. Ella lo niega y afirma que la han despedido por estar de baja.

Estafa
ESTAFA

Víctima de la estafa de WhatsApp del falso concurso de baile: "Me lo mandó una amiga y me fie"

Inés de Miguel ha caído en la estafa de WhatsApp que invita a pinchar en un enlace para votar en un falso concurso de baile. Según cuenta, lo recibió por parte de uno de sus contactos y no sospechó porque estaba muy bien redactado.

Carlos Quílez

El menor de la pedrada que ha dejado en coma a un conductor se entregó obligado por sus padres: "Se negó a declarar"

Ana

Ana, vecina de Oliva, se emociona al recordar el paso de la DANA Adam: "Lo más importante lo he perdido"

Joan Guirado y Tania Sánchez discrepan sobre las protestas: "La violencia no es una herramienta ni para la ciudadanía ni para la policía"

Joan Guirado y Tania Sánchez discrepan sobre las protestas: "La violencia no es una herramienta ni para la ciudadanía ni para la policía"

Publicidad