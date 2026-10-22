Madera de campeón: Felipe Reyes arrasa en Una de Cuatro con una actuación de MVP

Felipe Reyes cuenta con un palmarés que es de los mejores en toda la historia del baloncesto español. Campeón mundial con la selección, capitán de una época dorada del Real Madrid…, el cordobés está acostumbrado a ganar y esa aura le acompaña en su visita a Pasapalabra. Como ejemplo, la forma en la que ha liderado al equipo azul en Una de Cuatro. ¡Ni ha dejado jugar a Moisés!

Felipe ha comenzado la prueba con cuatro famosos entre las opciones: Sylvester Stallone, Vicky Larraz, Marc Cucurella y Mr. T. Ninguno le ha puesto en aprietos. El baloncestista ha ido encadenando canastas y el balón no le ha llegado ni al concursante ni a María José Suárez. Así ha llegado hasta el final sin cometer ni un fallo, acumulando 28 segundos.

Todo el plató ha terminado coreando su nombre. “Ahí se nota, un campeón”, ha comentado Roberto Leal. ¡Revive su pleno al completo en el vídeo!