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Mejores momentos | 22 de octubre

“Un abrazo y perdón”: el motivo por el que Pablo Ojeda se disculpa con Camela

El nutricionista se ha gustado cantando ‘Cuando zarpa el amor’ a pesar de que el tono le quedaba bastante agudo.

“Un abrazo y perdón”: el motivo por el que Pablo Ojeda se disculpa con Camela

“Un abrazo y perdón”: el motivo por el que Pablo Ojeda se disculpa con Camela

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Pablo Ojeda se está dejando llevar por la música en esta visita a Pasapalabra y, de momento, le está yendo muy bien en La Pista. Demostrando que el entusiasmo puede más que la técnica, ha protagonizado una divertida escena al ritmo de ‘Cuando zarpa el amor’. Una vez más, se ha lanzado a demostrar su talento para cantar, como ya hizo en el pasado programa con ‘Crazy’.

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Esta vez no ha logrado el pleno. El primer fragmento les ha dejado despistados, tanto a Pablo como a María José Suárez. Pero con un poco más de música, el nutricionista ha reconocido el tema de Camela y no ha dudado en lanzarse a cantarla con ganas. El problema es que el tema exigía llegar a unas notas bastante agudas de lo habitual, un reto al que se ha enfrentado sin complejos y con mucho sentido del humor.

Consciente de que quizá no había hecho justicia al clásico del dúo madrileño, Pablo ha querido mandar un mensaje. “Un abrazo y perdón”, ha dicho a Camela. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

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