Enrique Anaut, concursante de Operación Triunfo, se suma a la denuncia de Rosa López: "La gratitud debe ser equivalente a lo que recibes"

Se acerca el 25 aniversario de Operación Triunfo y se había hablado de un reencuentro de los principales "triunfitos". Sin embargo, hay algunos de ellos, como Rosa López, que han confirmado que no acudirán en caso de que se haga una gala. Una gala que, según confirmaba nuestra colaboradora Pilar Vidal en Y ahora Sonsoles, por ahora no está prevista. "No hay gala", afirma Pilar Vidal.

La cantante ha publicado un vídeo en redes asegurando que, pese a que está agradecida por el salto a la fama que le dio su victoria en la primera edición del programa, no está dispuesta a "volver a pasar por el aro". Según ella, no ha sentido el apoyo del programa durante su carrera en solitario y durante años ha cedido a cosas que afirma que ha hecho sin cobrar. Algo que, según los organizadores, no es cierto.

Algunos compañeros de concurso de Rosa López se han sumado a su denuncia y se han pronunciado acerca de los rumores de un supuesto reencuentro. "A mí no me han llamado", afirma Enrique Anaut, concursante de la segunda edición de Operación Triunfo.

Anaut ha confesado que Operación Triunfo "fue una de las peores experiencias de su vida" y que, cuando ha acudido a algún evento, lo ha hecho gratis. "Yo no he cobrado nunca por ir", asegura.

El cantante apoya a Rosa López y sostiene que el agradecimiento al programa debe tener un límite: "El agradecimiento es un pacto, a partir de un punto debes estar libre porque si no, es esclavitud". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!