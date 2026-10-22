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Mejores momentos | 22 de octubre

El troleo de Roberto Leal a David por su fallo gastronómico en AlaZ: “¿Cenaste pasta?”

El concursante barcelonés se indigestó con su versión de la salsa carbonara, aunque ese lapsus no le impidió ganar el duelo y seguir con capitán del equipo naranja.

El troleo de Roberto Leal a David por su fallo gastronómico en AlaZ: “¿Cenaste pasta?”

El troleo de Roberto Leal a David por su fallo gastronómico en AlaZ: “¿Cenaste pasta?”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Hay fallos que merecen ser comentados y, además, con un poco de humor. El que cometió David en el pasado AlaZ fue muy llamativo. Decir “carborara” por un desliz al pronunciar “carbonara” le dejó un regusto amargo en el momento, pero no le supuso la derrota. Se quedó en anécdota y eso le ha permitido al concursante tomárselo al día siguiente con filosofía y hasta en broma.

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David incluso se veía venir la broma de Roberto Leal, que efectivamente no ha dejado pasar la oportunidad para trolearle al comienzo de este programa. “¿Cenaste pasta?”, le ha preguntado el presentador.

El concursante, que preveía algún divertido vacile de este tipo, ha preferido quedarse con la salsa “boloñesa”. En cualquier caso, se ha tomado el comentario con una sonrisa y sigue acumulando longevidad y dinero: 140 programas y 78.600 euros. ¡Descubre el lapsus gastronómico de David y el troleo de Roberto!

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