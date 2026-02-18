Vecina de la mujer y la menor de 12 años asesinadas en Xilxes: "La niña le dijo a una profesora que en su casa había malos tratos"

Los cuerpos de una mujer y su hija de 12 años aparecían sin vida ayer en un domicilio de Xilxes (Castellón). Fue el exmarido y padre de las víctimas el que avisó a la policía y mostró una foto que supuestamente alguien le había mandado de los cuerpos degollados.

Hoy, el caso da un giro de 180 grados y es precisamente el exmarido y padre de las víctimas el que ha sido detenido. Se cree que pudo ser el autor del doble crimen y que la foto fue parte de su coartada.

La mujer asesinada estaba en el sistema VioGén y hace apenas unos días se le valoró con un "riesgo medio". Además, el detenido tenía una orden de alejamiento de 300 metros sobre su exmujer hasta 2027. Además, según una vecina de las víctimas, la menor asesinada alertó en el colegio de que su padre ejercía malos tratos sobre ellas.

"Él decía que estaba en Valencia y que recibió la foto y se vino aquí quebrantando la orden de alejamiento", nos cuenta una de las vecinas de las víctimas, "no cuadra mucho porque, si recibes esa foto, lo primero que haces es llamar a la Policía".

El detenido es el principal sospechoso del crimen, por sus antecedentes y reiterados quebrantamientos de la orden de alejamiento. Por el momento, se espera que la autopsia, las cámaras de seguridad y los mensajes entre el detenido y las víctimas esclarezcan los hechos.