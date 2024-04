Pilar Rubio confiesa que no se siente identificada con la palabra 'divorcio': "Me importa lo que pase en mi casa"

Pilar Rubio ha presentado una nueva línea de bañadores y en Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con ella en el evento con el que damos oficialmente la bienvenida al buen tiempo.

"Empieza a ser una tradición", ha dicho la presentadora, que ha confesado que los trajes de baño los ha diseñado ella misma. Pilar acaba de cumplir 46 años, aunque ella ha asegurado no tener la sensación de tener esa edad. "Sigo haciendo la misma vida que cuando tenía 20", ha dicho.

Después de los rumores de crisis con Sergio Ramos, Pilar Rubio ha confesado que no hay nada real en las palabras ruptura, e incluso divorcio, y que no se siente identificada con ella. "Me da igual, me importa lo que pase en mi casa", ha asegurado.

Pilar Rubio tiene claro que en su familia viven en su propia burbuja y que sus prioridades son su familia y el trabajo.

Y aunque el encuentro con la modelo ha sido maravilloso, ha faltado algo... ¡Qué fuese en París como dijimos hace 6 meses! "Sonsoles, que si nos mandas a París, te hacemos una pieza que flipas", ha dejado claro Pilar.