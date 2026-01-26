Margarita Robles responde a Donald Trump tras criticar el escaso gasto en Defensa de España: "Desconoce la realidad"

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha analizado las declaraciones del presidente de EEUU Donald Trump en las que insiste en que España no cumple con el gasto militar y está muy rezagada en ese sentido. "Creo que Trump desconoce la realidad de lo que España está haciendo. Me gustaría que preguntara a Letonia, Lituania, Estonia, Rumanía y Turquía...España cumple", afirma Robles.

La ministra pone en valor las labores de las fuerzas militares españolas en distintas misiones internacionales. Subraya además que "se ha hecho un esfuerzo importantísimo en materia de defensa" y añade que "este año hemos llegado al 2%". "Una cosa es el discurso público y otra cosa es la realidad, esta es una España implicada", defiende,

"A Donald Trump le falta información"

Destaca la ministra que la industria española de defensa también está jugando un gran papel en la carrera por la defensa. A Donald Trump le responde diciendo que le falta información para hacer esas declaraciones. "Si no quiere hablar con España que hable con los dirigentes españoles donde están las tropas españolas desplegadas".

"EEUU no se puede convertir en el gendarme internacional"

Sobre la actuación de los paramilitares del ICE que han tiroteado recientemente a un hombre de 37 años en Minneapolis, Robles lo define como algo "terrible". "EEUU siempre ha sido un país estandarte de los valores democráticos, es algo terrible y la gente que creemos en el ordenamiento jurídico general y en los valores democráticos... No puede ser que haya un presidente, aunque sea el presidente de EEUU, que se pueda convertir en el gendarme internacional".

"Ahora mismo estamos en este momento con todos los que sufren en Ucrania y en distintos países del mundo", determinaba.

