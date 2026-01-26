Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

El aviso de Jessica Goicoechea al jurado de El Desafío: “Nunca más tres unos”

Los concursantes han explicado los desafíos a los que se enfrentarán en el cuarto programa y cuáles son sus sensaciones antes de comenzar con los entrenamientos.

El aviso de Jessica Goicoechea al jurado de El Desafío: “Nunca más tres unos”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo Navarrete tendrá que conducir un Quad en llamas en el cuarto programa de El Desafío. “Espero que no se me queme el pelo” ha afirmado el diseñador.

Descubre los retos del cuarto programa de El Desafío

Jessica Goicoechea tendrá por delante una coreografía, “no es que sea muy bailarina pero nunca más tres unos” ha avisado la influencer al jurado del programa.

Willy Bárcenas y Daniel Illescas vivirán un duelo en los travesaños mortales, “me ha tocado una prueba complicada y con el líder” ha asegurado el influencer.

José Yélamo se muestra entusiasmado por tener que tocar la batería en un desafío de Jazz.

¿Cómo se les darán los retos del cuarto programa? Descúbrelo el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro”

Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Margarita Robles, sobre las críticas de Trump a España.

Margarita Robles responde a Donald Trump tras criticar el escaso gasto en Defensa de España: "Desconoce la realidad"

Superviviente Alvia

Paco, superviviente del Alvia, critica las palabras de Pedro Sánchez: "Sobran los comentarios, no hace falta ser muy listo para interpretarlo"

El aviso de Jessica Goicoechea al jurado de El Desafío: “Nunca más tres unos”

El aviso de Jessica Goicoechea al jurado de El Desafío: “Nunca más tres unos”

Defensa Julio
Lo vemos

Periodista dominicana amiga de Julio Iglesias: "No podemos justificar el linchamiento digital"

Margarita Robles en Espejo Público.
Accidente trenes Adamuz

La ministra Margarita Robles: "Las personas que iban en los trenes merecen saber la verdad de lo que pasó"

Joaquín Manso
Accidente Adamuz

Joaquín Manso responde a Óscar Puente por su acusación de "bulo como una catedral": "¡¿Cómo se puede ser tan irresponsable?!"

El periodista ha cargado contra el ministro de Transportes en su defensa de sus informaciones sobre el accidente de trenes de Adamuz. Joaquín Manso pone en duda la credibilidad de Óscar Puente, al que considera irresponsable por considerar falsa una información que reconocería cierta poco después.

Juan Lobato analiza el accidente de tren.
Accidente de trenes Adamuz

Juan Lobato (PSOE) cierra filas en torno al ministro Óscar Puente: "No se inventa información, dice lo que le explican los técnicos"

El que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, está sorprendido con el fondo del debate que se está produciendo sobre el choque de trenes en Adamuz (Córdoba). "¿Es más positivo o negativo que se haya roto una vía nueva?".

Miguel Ángel Revilla

Hoy, Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero para repasar la actualidad

Roberto Leal, sin palabras ante los zapatos de Eduardo Navarrete

Roberto Leal, sin palabras ante los zapatos de Eduardo Navarrete: “No quiero pensar cómo serán sus gayumbos”

Rosa, concursante de Pasapalabra

¿Será Rosa la ganadora del bote de Pasapalabra? Evolución, valentía y carisma de una referente

Publicidad