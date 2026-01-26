Antena3
Viajero Alvia

Paco, superviviente del Alvia, critica las palabras de Pedro Sánchez: "Sobran los comentarios, no hace falta ser muy listo para interpretarlo"

Ocho días después del accidente de tren de Adamuz en el que resultó herido, Paco de la Corte sigue postrado en la cama, tomando calmantes con frecuencia por los dolores que le siguen causando las lesiones. No habría asistido, admitía.

Superviviente Alvia

Andrés Pantoja
Publicado:

Paco de la Corte viajaba en al vagón número tres del Alvia que el pasado domingo 18 de enero chocón contra un tren Iryo que había descarrilado pocos segundos antes.

"Siento que si no llego a salir volando, no estaría aquí"

Paco de la Corte

A diferencia de los 45 fallecidos en la tragedia ocurrida en Adamuz, él puede contarlo pese a que salió disparado de su asiento para terminar en el otro extremo del coche en que viajaba: "Es difícil explicar con palabras porque todo sucede en un segundo", decía. Su testimonio resulta sobrecogedor.

"Mucho reposo y mucho medicamento"

El superviviente del accidente ya ha atendido a Espejo Público antes, sin embargo su imagen, postrado en la cama, ilustra su situación, por la que sigue guardando reposo y tomando bastante medicación, como él mismo cuenta. Mientras tanto la investigación sigue arrojando nuevos datos.

Al mismo tiempo que tranquiliza al revelar que no padecerá secuelas permanentes, sí se pronuncia sobre la ceremonia que iba a celebrarse en honor a las víctimas de Adamuz y ha sido cancelado por no satisfacer plenamente a los afectados y sus familias. Paco, por causas evidentes no habría podido acudir, aunque le hubiese gustado.

¿Un homenaje precipitado?

Los supervivientes y los familiares de las víctimas no se sienten preparados aún para ese homenaje. Paco destacaba que hay personas heridas, hospitalizadas "que todavía están haciéndose pruebas y hay otra gente que está destrozada".

"Mínimo habría que dejar unos seis meses, esto no es un huevo que se echa a freír. Hay mucha gente que lo está pasando realmente mal", expresaba.

Respecto a la misa celebrada en Adamuz una semana después en recuerdo de los 45 fallecidos, Paco considera muy personal la asistencia o no de familiares y afectados, pero sí ha rechazado la presencia de las autoridades: "Si uno lo único que quiere es ir por sus seres queridos, que haya extraños allí por mucha autoridad que sean, no me parece pertinente. Otra cosa es un homenaje de Estado".

"Sobran los comentarios"

El superviviente ha preferido 'morderse la lengua' respecto a las palabras de Pedro Sánchez de este domingo sobre el accidente de los trenes en Adamuz y la gestión del ministro de Transportes Oscar Puente. De la Corte se ha limitado a decir lo siguiente: "Sobran los comentarios. Prefiero abstenerme porque no hace falta ser muy listo para interpretar esos comentarios".

Fin de la tregua política.

El periodista Manuel Martín, crítico con la gestión del accidente de tren de Adamuz: "Cada día que pasa vemos una muestra más de caos y descoordinación"

