Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero para repasar la actualidad

El expresidente de Cantabria regresa al programa para compartir su visión personal sobre temas de actualidad política.

Miguel Ángel Revilla

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Miguel Ángel Revilla, una de las figuras políticas más reconocibles y mediáticas de nuestro país. El expresidente de Cantabria vuelve al programa para comentar la actualidad con su estilo directo y cercano, caracterizado por la claridad y la ausencia de rodeos.

Durante la entrevista, Revilla compartirá reflexiones personales y opiniones sobre distintos temas de interés general, repasando cuestiones sociales y políticas desde su experiencia al frente de una comunidad autónoma y su larga trayectoria pública. Una visita que promete titulares y momentos de análisis sincero, fiel al tono que lo ha convertido en un invitado habitual y muy seguido por la audiencia.

Sobre él:

Miguel Ángel Revilla es economista y político, y fue presidente de Cantabria durante varias legislaturas. Conocido por su lenguaje llano y su capacidad comunicativa, ha trascendido el ámbito político para convertirse en una figura muy presente en los medios de comunicación. Su estilo cercano y su manera de conectar con el público lo han convertido en uno de los rostros más reconocibles de la actualidad española.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Miguel Ángel Revilla

Hoy, Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero para repasar la actualidad

Roberto Leal, sin palabras ante los zapatos de Eduardo Navarrete

Roberto Leal, sin palabras ante los zapatos de Eduardo Navarrete: “No quiero pensar cómo serán sus gayumbos”

Rosa, concursante de Pasapalabra

¿Será Rosa la ganadora del bote de Pasapalabra? Evolución, valentía y carisma de una referente

Descubre los retos del cuarto programa de El Desafío
Próximos desafíos | Programa 3

Descubre los retos del cuarto programa de El Desafío

Juan Del Val
Polémico

Juan del Val desata la polémica en la tertulia de El Hormiguero: “Los grupos de WhatsApp para poner fotos de bebés”

Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"
Así emulsiona

Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"

Las vinagretas son una forma original de aliñar nuestras recetas para salir de lo habitual. Utiliza esta técnica y te saldrá de maravilla porque conseguirás que la vinagreta emulsione fácilmente.

Eduardo Navarrete tras fracasar en la apnea
Contenido extra

Eduardo Navarrete tras fracasar en la apnea: “Espero que se haya transmitido la angustia que he pasado”

Los concursantes han hecho balance de los cada vez más complicados desafíos a los que se han enfrentado en el tercer programa.

Julio Iglesias

El archivo de la denuncia contra Julio Iglesias, ¿un punto final a su batalla legal?: así ha sido su polémica causa

Omar y Miriam, concursantes de Atrapa un millón

Un matiz puede costarles 25.000 euros a Omar y Miriam: ¡tensión en la última pregunta!

Omar y Miriam, concursantes de Atrapa un millón

El Pato Donald da la sorpresa en Atrapa un millón: Omar y Miriam se salvan por la mínima

Publicidad