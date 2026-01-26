Hoy, Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero para repasar la actualidad

El Hormiguero recibe esta noche a Miguel Ángel Revilla, una de las figuras políticas más reconocibles y mediáticas de nuestro país. El expresidente de Cantabria vuelve al programa para comentar la actualidad con su estilo directo y cercano, caracterizado por la claridad y la ausencia de rodeos.

Durante la entrevista, Revilla compartirá reflexiones personales y opiniones sobre distintos temas de interés general, repasando cuestiones sociales y políticas desde su experiencia al frente de una comunidad autónoma y su larga trayectoria pública. Una visita que promete titulares y momentos de análisis sincero, fiel al tono que lo ha convertido en un invitado habitual y muy seguido por la audiencia.

Sobre él:

Miguel Ángel Revilla es economista y político, y fue presidente de Cantabria durante varias legislaturas. Conocido por su lenguaje llano y su capacidad comunicativa, ha trascendido el ámbito político para convertirse en una figura muy presente en los medios de comunicación. Su estilo cercano y su manera de conectar con el público lo han convertido en uno de los rostros más reconocibles de la actualidad española.