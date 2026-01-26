A las 21:45 horas
Hoy, Miguel Ángel Revilla visita El Hormiguero para repasar la actualidad
El expresidente de Cantabria regresa al programa para compartir su visión personal sobre temas de actualidad política.
Publicidad
El Hormiguero recibe esta noche a Miguel Ángel Revilla, una de las figuras políticas más reconocibles y mediáticas de nuestro país. El expresidente de Cantabria vuelve al programa para comentar la actualidad con su estilo directo y cercano, caracterizado por la claridad y la ausencia de rodeos.
Durante la entrevista, Revilla compartirá reflexiones personales y opiniones sobre distintos temas de interés general, repasando cuestiones sociales y políticas desde su experiencia al frente de una comunidad autónoma y su larga trayectoria pública. Una visita que promete titulares y momentos de análisis sincero, fiel al tono que lo ha convertido en un invitado habitual y muy seguido por la audiencia.
Sobre él:
Miguel Ángel Revilla es economista y político, y fue presidente de Cantabria durante varias legislaturas. Conocido por su lenguaje llano y su capacidad comunicativa, ha trascendido el ámbito político para convertirse en una figura muy presente en los medios de comunicación. Su estilo cercano y su manera de conectar con el público lo han convertido en uno de los rostros más reconocibles de la actualidad española.
Publicidad