Roberto Leal, sin palabras ante los zapatos de Eduardo Navarrete: “No quiero pensar cómo serán sus gayumbos”

Eduardo Navarrete es toda una caja de sorpresas. El concursante de El Desafío ha sorprendido a todos al mostrar sus zapatos para ofrecérselos a Willy Bárcenas en la prueba de la Pasarela de vértigo a ciegas.

“Ha sido casualidad, pero yo si quieres te los dejo” ha dicho el diseñador al cantante mostrando sus deportivas.

“¿Pero esto qué es?” se ha preguntado Roberto Leal al coger los zapatos de Eduardo Navarrete de un tamaño superior a su cabeza y ha aprovechado el momento para bromear sobre la talla de calzoncillos del diseñador.