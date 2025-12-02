Pepe y Willy, los hermanos de 13 años que triunfan con su propia marca de ropa: "Vendimos bebidas americanas para ganar dinero"

Pepe y Willy son dos hermanos que podrían parecer niños normales de 13 y 14 años, pero la realidad es que, mientras los niños de su edad juegan en los recreos, ellos gestionan su propia empresa. Ambos han creado su marca de ropa, un proyecto con el que soñaban desde que eran muy pequeños.

Todo comenzó en un viaje a Estados Unidos que hicieron con sus padres. Estos compraron 150 botellas de una bebida americana que vendieron en España, logrando ganar 4.000 euros. "Sabíamos que había mucha demanda, los jóvenes estaban locos y que se iban a vender muy fácil", nos cuentan.

Con el dinero de la venta de las botellas, consiguieron el capital inicial para lanzar su marca. Una empresa en la que sus padres no han puesto ni un solo euro.

Pepe y Willy han financiado todo con su propio esfuerzo, buscando solos a sus proveedores, aprendiendo diseño y gestionando cada paso del proyecto con independencia absoluta. Una idea que han conseguido sacar adelante con esfuerzo y con la que esperan seguir creciendo.