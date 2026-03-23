Acusan a Chappell Roan de hacer llorar a la hija de Jude Law de 11 años… y ella responde: "No odio a los niños"

Jude Law y su familia vuelven a estar en el foco mediático. Si hace poco una de sus hijas sorprendía al debutar en televisión, demostrando que el talento corre en la familia, ahora se ha visto envuelta en una polémica completamente distinta y mucho más incómoda.

La cantante Chappell Roan está en el centro de la controversia tras un incidente ocurrido en un hotel de São Paulo durante el festival Lollapalooza Brasil, donde, según ha denunciado el futbolista Jorginho, su hijastra (la hija de Jude Law) acabó llorando tras ser increpada por un guardia de seguridad.

El jugador del Arsenal explica que todo comenzó cuando la niña, de 11 años, se emocionó al ver a la artista durante el desayuno. Según su versión, no se acercó ni interactuó con ella, sino que simplemente pasó cerca de su mesa, la miró para confirmar que era ella y regresó junto a su madre.

Sin embargo, tras ese momento, un miembro de seguridad (al que describe como muy agresivo) se acercó a ellas para increparlas: "Comenzó a hablar de manera extremadamente agresiva… diciendo que no debía permitir que mi hija 'acosara' a otras personas", relata Jorginho, asegurando que: "la niña quedó muy afectada y lloró mucho".

El futbolista ha criticado duramente la situación y señala directamente a la artista: "Sin tus fans, no serías nada. Y para los fans, ella no merece vuestro cariño", ha escrito en redes, mostrando su indignación por lo ocurrido.

Jorginho vía Instagram | Instagram Jorginho

Posteriormente, la madre de la niña, Catherine Harding, también ha dado su versión, cuestionando si el guardia actuaba por iniciativa propia o en nombre de la artista: "Literalmente no hizo nada, solo la miró", explica sobre su hija, insistiendo en que no hubo ninguna interacción invasiva.

Harding asegura que el guardia las increpó por el comportamiento de la menor y que la situación cruzó una línea. Incluso afirmó que, tras lo ocurrido, su hija decidió no acudir al concierto de Roan, pese a que era su regalo de cumpleaños.

Ante la creciente polémica, Chappell Roan ha respondido públicamente negando cualquier responsabilidad directa: "Ni siquiera vi a una mujer y a una niña", asegura, explicando que nadie se le acercó y que ella simplemente estaba desayunando.

La cantante también ha defendido que no dio ninguna orden a su equipo y ha criticado la actuación del personal de seguridad: "Es injusto que el personal de seguridad dé por sentado que alguien no tiene buenas intenciones".

Además, ha querido lanzar un mensaje conciliador: "No odio a los niños… eso es una locura. Si te sentiste incómoda, me entristece mucho. No te lo merecías".

Con versiones enfrentadas y una menor en el centro de la polémica, el incidente ha generado un fuerte debate sobre los límites entre fans y celebridades, especialmente cuando se trata de niños, y sobre la responsabilidad que tienen los equipos de seguridad en este tipo de situaciones.