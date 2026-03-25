Hoy, Javier Cámara y Alexandra Jiménez estarán en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a JavierCámara y Alexandra Jiménez, dos de los intérpretes más queridos del panorama audiovisual español. Ambos visitan el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento profesional que atraviesan.

Durante la entrevista, Cámara y Jiménez compartirán anécdotas de rodaje, reflexiones sobre su trabajo como actores y cómo afrontan nuevos retos interpretativos. Una conversación cercana en la que también habrá espacio para el humor y para descubrir el lado más personal de dos artistas con una larga trayectoria en cine y televisión.

Sobre ellos:

Javier Cámara y Alexandra Jiménez cuentan con carreras consolidadas en cine, televisión y teatro. Cámara es uno de los actores más reconocidos de España, con una amplia filmografía y numerosos premios, mientras que Jiménez ha destacado por su versatilidad y su capacidad para moverse con soltura entre la comedia y el drama. Juntos forman un tándem de talento y cercanía muy valorado por el público.