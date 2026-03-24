Sorpresa en Pasapalabra: Alejandro, eliminado en la Silla Azul tras 31 programas

Un descuido, un fallo de concentración, un momento de nervios pueden hacer que salte la sorpresa en la Silla Azul. Alejandro, consolidado como concursante después de 31 programas, ha visto cómo ocurría lo inesperado: ha quedado eliminado de Pasapalabra. Esta vez no ha superado el examen de su permanencia tras haber perdido en su último duelo contra Javier en El Rosco.

Alejandro tenía ganas de recuperar su sitio y estrenar equipo junto a Antea Rodríguez y Chema Martínez. Sin embargo, ha terminado dando el relevo a José, procedente de Murcia e ingeniero informático de profesión.

El aspirante, ligeramente nervioso, ha sido quien ha cometido el primer fallo en la prueba. El guion parecía favorable a Alejandro hasta que se ha quedado bloqueado con una definición. El duelo quedaba igualado y la tensión se disparaba porque el siguiente tropiezo era definitivo. Le ha ocurrido al madrileño, que ha mirado hacia arriba consciente de que su experiencia en Pasapalabra había llegado a su fin.

“Ha sido un verdadero honor”, le ha dicho Roberto Leal para despedirle. Alejandro deja una gran huella de 31 programas y se lleva un premio acumulado de 17.400 euros. ¡Revive en el vídeo este relevo en la Silla Azul!