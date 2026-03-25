Agónico rescate a una pareja de turistas atrapados en el techo de un autobús en Tenerife

La borrasca Therese está dejando intensas lluvias en Gran Canaria que han obligado a activar el estado de emergencia por fuertes precipitaciones y riesgo de inundaciones. Tenerife se suma también a El Hierro, La Palma y La Gomera en este estado de alerta por el temporal.

En medio de esta situación de alerta extrema se repiten los rescates de personas a las que las inundaciones pillan por sorpresa. Es el caso de una pareja de turistas a los que las fuertes lluvias sorprendían en un autobús. Ambos terminaban subidos en el techo del vehículo gritando 'Ayuda'. Una de las personas que avisó a los servicios de emergencia les tranquilizaba con un mensaje en inglés informándoles de que pronto llegarían efectivos para rescatarles.

En medio de ese ambiente de tensión una dotación de bomberos intervenía en la escena para sacar del vehículo a estos dos turistas.

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