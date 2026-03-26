Joaquín cumple su sueño de conocer a Jennifer López: “Me ha faltado un segundo para decir todo lo que quería”

Tras poder disfrutar en directo del concierto de Jennifer López en Barcelona donde Joaquín lo ha dado todo en la pista de baile ha llegado uno de los momentos más esperado por el capitán, conocer a la artista.

Un encuentro del que Joaquín ha salido con un sabor agridulce por sus nervios, “le he dado la mano, pero no he podido decirle todo lo que quería haberle dicho” le ha confesado el exfutbolista a su mujer y a sus hijas.

Joaquín ha confesado que “no la veía” al no poder recordar con nitidez el encuentro, “yo ni la toqué y ella me ha puesto la mano aquí” ha asegurado el exfutbolista a su familia.