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Joaquín cumple su sueño de conocer a Jennifer López: “Me ha faltado un segundo para decir todo lo que quería”

El exfutbolista ha podido pasar unos minutos junto a su artista favorita, una experiencia que ha querido relatar a su familia.

Joaquín cumple su sueño de conocer a Jennifer López: “Me ha faltado un segundo para decirlo todo lo que quería”

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Carmen Pardo
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Tras poder disfrutar en directo del concierto de Jennifer López en Barcelona donde Joaquín lo ha dado todo en la pista de baile ha llegado uno de los momentos más esperado por el capitán, conocer a la artista.

Joaquín disfruta bailando ‘El anillo pa cuando’ en directo en el concierto de Jennifer López

Un encuentro del que Joaquín ha salido con un sabor agridulce por sus nervios, “le he dado la mano, pero no he podido decirle todo lo que quería haberle dicho” le ha confesado el exfutbolista a su mujer y a sus hijas.

Joaquín ha confesado que “no la veía” al no poder recordar con nitidez el encuentro, “yo ni la toqué y ella me ha puesto la mano aquí” ha asegurado el exfutbolista a su familia.

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