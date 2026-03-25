'BodyPump' a ritmo cofrade, la nueva moda que llega a los gimnasios de Sevilla

Antes de la clásica levantá de los pasos de Semana Santa, en algunos gimnasios de Sevilla, ya está de moda practicar con esta nueva modalidad de deporte… El ‘BodyPump cofrade’. Uno de los entrenadores que lo imparte señala que “Te hace sentir parte de lo que ya llega, que es la Semana Santa aquí en Sevilla”.

Dos pasiones unidas

Esta nueva actividad, junta dos pasiones muy aclamadas: El deporte que, como señala una de las personas que lo practica "Es lo que nos hace sentir bien cada día", y la Semana Santa: "al final estás haciendo deporte al ritmo de las marchas que suenan tras los pasos. Es una experiencia muy gratificante". Aseguran que seguir el ritmo de las marchas hace que los ejercicios se realicen de una forma mucho más técnica y que, hace que la sesión sea mucho más exigente: "Es una esencia conectada entre la Semana Santa y el deporte. Es una idea fantástica que merece mucho la pena".

Una forma diferente de vivirlo

Las semanas previas a uno de los momentos más esperados del año en Andalucía, los más pasionales, cambian el hábito característico de cada uno de sus pasos, por ropa de deporte. En este caso, las sentadillas son su particular penitencia. Además, se ponen en forma para elevar los pasos a lo más alto. De hecho, señalan que gracias a hacer deporte de esta forma: "Vas un poco más conectado a lo que es el ‘tic tic’ de la música de Semana Santa".

Una vez terminado el entrenamiento, también tienen tiempo para disfrutar de más tradiciones de esta semana tan especial para muchos, las torrijas. Uno de los entrenadores señala: "Echamos el rato de convivencia post entreno. Nos juntamos todos para disfrutar de unas buenas torrijas. Hay tiempo para todo".

Una experiencia única

Quienes lo han probado lo definen como algo especial… Que da paso a uno de los momentos más esperados del año: "Es un sentimiento preparatorio a la semana grande". Porque esta es una forma de preparar la Semana Santa... con otra marcha.

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