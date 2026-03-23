Tras semanas de especulaciones, la supuesta relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito sigue generando titulares. Todo comenzó con rumores que apuntaban a una posible cercanía entre ambos, tras ser relacionados en escapadas discretas entre París y Madrid, donde coincidieron en hoteles y compartieron vuelos privados. Aunque ninguno ha confirmado públicamente el vínculo, las imágenes publicadas en los últimos días han intensificado aún más los rumores.

Ester Expósito en un palco del Santiago Bernabéu | Gtres

La última escena que ha avivado las especulaciones ha tenido lugar en el estadio Santiago Bernabéu. La actriz fue vista en uno de los palcos más exclusivos durante un partido clave, precisamente el mismo en el que se ha ubicado el jugador y su entorno durante su lesión. Su presencia no pasó desapercibida, especialmente por el contexto en el que se produce, reforzando la creencia de una posible relación más allá de la amistad.

Kylian Mbappé, sobre el terreno de juego | Gtres

Expósito no acudió sola al encuentro, sino acompañada por su amigo, el también actor Sergio Momo. Ambos disfrutaron desde el palco de uno de los partidos más esperados de la temporada: el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El derbi madrileño, siempre cargado de tensión, reunió a numerosas caras conocidas en las gradas, pero la presencia de la actriz fue una de las más comentadas.

En lo deportivo, Mbappé no tuvo su noche más destacada, ya que salió al campo en el minuto 62 de partido y no logró brillar como en otras ocasiones. Aun así, la atención mediática estuvo tanto en el césped como en el palco, donde la presencia de Expósito ha sido interpretada por muchos como un gesto de apoyo hacia el jugador. Sin confirmación oficial, pero con cada vez más indicios, la historia entre ambos continúa alimentando el interés público.