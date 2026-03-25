Muere un niño de tres años ahogado tras caer a una piscina en Villaralbo, Zamora

Un niño de tan solo tres años ha fallecido este martes por la tarde en la localidad zamorana de Villaralbo tras caer a la piscina de una vivienda. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo sin éxito.

El suceso, confirmado por fuentes municipales y de la Guardia Civil, ocurrió en el entorno de la vivienda familiar, donde el pequeño se encontraba en el momento del accidente.

No consiguieron reanimarlo

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios de Emergencias de Castilla y León, que realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvar la vida del menor.

Por ahora no han trascendido más detalles sobre cómo se produjo la caída. El municipio de unos 1.800 habitantes situado a pocos kilómetros de Zamora, está de luto desde que conoció la noticia de la muerte del niño.

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