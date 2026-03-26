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Los Sánchez Saborido bailan La Macarena con los mayores: “Son maravillosos”

Los Sánchez Saborido han ido a visitar a la comunidad Tokeshi, uno de los lugares con mayor longevidad del mundo y se han quedado sin palabras al descubrir la energía que tienen los mayores.

Los Sánchez Saborido bailan La Macarena con los mayores: “Son maravillosos”

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Carmen Pardo
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Joaquín Susana, Daniela y Salma han visitado uno de los lugares con mayor longevidad del mundo, nada más llevar, los mayores han querido agasajarles con un baile típico de su región.

Para enseñarles algo de España, los Sánchez Saborido han decidido mostrarles el baile de La Macarena, una coreografía que los mayores se han aprendido a la perfección dejando alucinados a la familia.

“Ellos se prestaban a todo” ha confesado Susana Saborido tras hacerlos bailar la cuerda y pasar por debajo. Una bonita experiencia que llenó de ternura el corazón de los Sánchez Saborido.

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