Entrevista
María Peláe reivindica los derechos de la comunidad LGTBIQ+: "Hay que seguir usando los micros para bien"
Es considerada la Lola Flores del siglo XXI y hoy nos cuenta cómo logró llegar hasta donde está hoy. María Peláe se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar una historia marcada por el éxito, la pasión y el arte.
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María Peláe es sinónimo de arte, pasión y reivindicación. Una carrera dedicada a la música que la ha llevado a lo más alto, tanto que hace pocas semanas se coronaba en el Festival Internacional de Viña del Mar. Un hito que consiguieron antes que ella artistas de la talla de Julio Iglesias, Massiel o Raphael.
A los 17 años dio su primer concierto en un bar de Málaga y desde entonces, no se bajó del escenario. Fue Rozalén quien la animó a perseguir su carrera en la música y lograr que con el tiempo compartiera escenario con ídolos como Isabel Pantoja.
A día de hoy, María Peláe utiliza su música para reivindicar los derechos y se ha convertido en un icono de la libertad sexual. Con canciones como 'La Niña', da visibilidad al colectivo LGTBIQ+. "Hay que seguir usando los micros para bien", advierte María Peláe, "no me sentiría bien conmigo misma si no fuera honesta y mintiera con mi vida".
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Hoy, María Peláe nos presenta su faceta más personal y desconocida. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
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